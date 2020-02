Oms:su virus troppe news inattendibili

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) si è scagliata contro la "massiccia 'infodemia'" che accompagna l'epidemia di corona, puntando il dito contro una "sovrabbondanza di informazioni - alcune accurate e altre no che rendono difficile per le persone trovare fonti affidabili e indicazioni attendibili quando ne hanno bisogno". L'Oms ha sottolineato che sta lavorando "per rintracciare e rispondere a miti e voci". "Attraverso la sua sede centrale a Ginevra, i suoi sei uffici, lavora 24 ore su 24" per evitare le fake.(Di domenica 2 febbraio 2020)