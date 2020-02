Non è l'arena, Massimo Giletti a Maria Elena Boschi: "In Cina tirano su un ospedale in 10 giorni e noi..." (Di lunedì 3 febbraio 2020) Massimo Giletti mette in difficoltà la sua ospite Maria Elena Boschi a Non è l'arena, su La7, con una domandina scomoda: "Qualcuno mi deve spiegare perché a Wuhan tirano su un ospedale in 10 giorni e in Umbria ci sono ancora le macerie del terremoto...", dice il conduttore riferendosi alla velocità liberoquotidiano

chiara21_02 : @fedefederossi Federico mancano 91giotni all’arena...non vedo l’ora???? - gaiaarmeni : @fedefederossi speriamo all’arena che sarai sano come non so cosa, ti voglio vedere carico e saltare da una parte a… - simo26110561 : RT @Libero_official: Non è l'arena, Massimo Giletti a Maria Elena Boschi: 'In Cina tirano su un ospedale in 10 giorni e noi...' - https://… -