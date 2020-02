Napoli, rinnovo Maksimovic: c’è accordo per ingaggio e clausola (Di domenica 2 febbraio 2020) Napoli e Maksimovic ancora insieme: club ai dettagli per formalizzare il rinnovo del difensore centrale serbo La trattativa fra il Napoli e Nikola Maksimovic per il rinnovo di contratto del giocatore è andata a buon fine. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, manca soltanto l’ufficialità, ma le due parti hanno raggiunto un’intesa. Il giocatore ha l’accordo per un prolungamento a 1,6 milioni di euro annui e ha dato il proprio benestare per l’aumento della clausola rescissoria da 55 a 65 milioni. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

