Napoli, Callejon via a giugno: c’è il Valencia sulle sue tracce (Di domenica 2 febbraio 2020) Quale sarà il futuro di José Maria Callejon? Le ultime notizie confermano che lo spagnolo a giugno lascerà il Napoli, essendo in scadenza di contratto. Pochissime le possibilità di un rinnovo dell'esterno offensivo come confermato pochi giorni fa dal suo agente Quilon. Il ritorno in patria è sempre più probabile, con il Valencia pronto a piazzare il colpo garantendogli una maglia da titolare e la possibilità di continuare a giocare ad alti livelli. fanpage

