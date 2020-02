Milano | Sala blocca le auto in città e la Lega protesta su una carrozza trainata da

Beppe Sala : «Il collegamento Genova-Milano in 45 minuti è un’opportunità soprattutto per la Liguria» : Il sindaco di Milano ospite a Camogli del Forum dell’educazione: dialoghiamo con i Cinquestelle e il Pd si apra davvero «Non credo nell’Italia delle troppe amministrazioni: il regionalismo a 20 ha fallito. E mi chiedo perché il Tigullio non sia un comune unico»

Coronavirus - Sala : “Attenzione - ma no a psicosi. A Milano si è dimezzato il turismo cinese - che solitamente ci porta 300 milioni di euro al mese” : “Coronavirus? Evitiamo la psicosi. Oggettivamente queste pandemie quando si sviluppano non vanno sottovalutate ma certamente ci sono anche i mezzi per fronteggiarli. Niente psicosi, però grande attenzione“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala. E aggiunge: “Dovendo essere molto concreti, a Milano già stiamo vedendo gli effetti ...

Smog : De Corato a Sala - 'domenica a Milano biglietti mezzi pubblici gratis' : Milano, 30 gen. (Adnkronos) - “Se proprio Sala intende continuare la sua battaglia contro il traffico convinto di risolvere così il problema dell’inquinamento, almeno non lasci a piedi i milanesi”. Lo afferma l'assessore alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione della Regione Lombardia, Riccardo

Milano - blitz sui Navigli contro gli ambulanti con le cargo-bike : multe salate e mezzi sequestrati : Avrebbero dovuto vendere spostandosi con i loro mezzi per le vie della città, ma le loro biciclette erano diventate in realtà dei chioschi fissi che non si spostavano mai. Per questo undici ambulanti sono stati multati dagli agenti della polizia locale di Milano in zona Navigli. I loro velocipedi a tre ruote, che erano diventati dei chioschi irregolari, sono stati sequestrati.Continua a leggere

Inquinamento a Milano - Sala : “Caldaie a gasolio vietate dal 2023” : Il sindaco di Milano Beppe Sala ha annunciato che dall’inverno 2023 saranno dichiarate fuorilegge le caldaie a gasolio. Il primo cittadino ha infatti parlato a margine di una presentazione alla Triennale di Milano in merito alla situazione Inquinamento in città, dopo aver firmato l’ordinanza per lo stop al traffico per la giornata di domenica 2 febbraio. Inquinamento a Milano: l’annuncio di Sala Beppe Sala sta continuando la ...

Smog : Gelmini - 'blocco auto a Milano inutile - Sala cede a sinistra ambientalista' : Milano, 29 gen. (Adnkronos) - “Sulle orme di Grillo, il sindaco di Milano Sala ha confermato con un’ordinanza lo stop alle auto di domenica 2 febbraio, causa inquinamento. Poco importa che molti milanesi abbiano un veicolo non inquinante: la propaganda verde ha le sue regole e Sala si sottomette di

Smog - domenica 2 febbraio blocco delle auto a Milano. La Lega contro Sala : mozione in consiglio regionale per annullare lo stop : domenica 2 febbraio Milano sarà chiusa alla circolazione di tutte le auto. Il blocco totale del traffico è stato annunciato dal sindaco Giuseppe Sala dopo che le polveri sottili hanno superato per diversi giorni consecutivi i livelli di guardia. L’emergenza Smog sta coinvolgendo tutta la Pianura Padana: traffico limitato anche a Torino, allarme arancione in Veneto e limitazioni in 22 comuni dell’Emilia Romagna, in particolare per i ...

“Qui vive un antifascista” : il sindaco di Milano Beppe Sala risponde con un cartello agli antisemiti di Mondovì : Il sindaco di Milano Beppe Sala risponde agli antisemiti con un cartello Beppe Sala risponde agli antisemiti di Mondovì: il sindaco di Milano, infatti, ha appeso un cartello fuori dalla sua porta con la scritta “Antifa Hier”, ovvero “qui vive un antifascista”. Sala ha voluto esprimere la sua solidarietà al figlio di Lidia Beccaria Rolfi, staffetta partigiana deportata a Ravensbruck, sulla cui abitazione a Mondovì, in ...