Meteo MILANO: prevalenza di SOLE, calo delle TEMPERATURE dopo inizio settimana (Di domenica 2 febbraio 2020) Il Meteo su MILANO risulterà SOLEggiato e molto mite sino a martedì, quando farà ingresso il foehn che aprirà la strada all'afflusso di aria più fredda responsabile di un calo termico per metà settimana. Domenica 2: poco nuvoloso. Temperatura da 5°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 3 Km/h, raffiche 15 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri. Lunedì 3: poco nuvoloso. Temperatura da 6°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 4 Km/h. Zero Termico: circa 3100 metri. Martedì 4: sereno, molto ventoso a tratti. Temperatura da 5°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord-Ovest 15 Km/h, raffiche 54 Km/h. Zero Termico: circa 1700 metri. Mercoledì 5: sereno, molto ventoso a tratti. Temperatura da 2°C a 13°C. ... meteogiornale

