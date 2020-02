LIVE Ciclocross, Mondiali 2020 in DIRETTA: i belgi sfidano van der Poel su un tracciato ricoperto di fango (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.16 Con queste condizioni il tracciato sarebbe perfetto per Van Aert, ma il belga non pare essere ancora nelle migliori condizioni. 14.13 Ricordiamo i vincitori della altre prove: nelle donne junior si è imposta la neerlandese Shirin van Anroij, negli uomini junior il belga Thibau Nys, nelle donne U23 la francese Marion Norbert Riberolle, negli uomini U23 il neerlandese Ryan Kamp e nelle donne Elite la neerlandese di origini dominicane Ceylin del Carmen Alvarado. 14.08 Mathieu van der Poel è il grande favorito, ma per lui sarebbe stato meglio affrontare un tracciato asciutto. Con questo fango, che comunque è compatto e non melmoso, i suoi avversari hanno qualche chance in più di batterlo. 14.03 A Dubendorf piove da questa notte. Il percorso si è trasformato in una distesa di fango e i tratti da fare a piedi sono molto più numerosi ... oasport

zazoomnews : LIVE Ciclocross Mondiali U23 femminili 2020 in DIRETTA: manca sempre meno al via della corsa iridata - #Ciclocross… - OA_Sport : LIVE Ciclocross, Mondiali U23 femminili 2020 in DIRETTA: manca sempre meno al via della corsa iridata - OA_Sport : LIVE Ciclocross, Mondiali U19 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale -