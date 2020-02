Lazio, Inzaghi: «Obiettivo? Restare lucidi» – VIDEO (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il tecnico della Lazio Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta contro la Spal – VIDEO La Lazio si conferma una delle riveLazioni del campionato dopo il 5-1 rifilato tra le mura dell’Olimpico alla Spal di Leonardo Semplici. Un risultato ampio quanto meritato, che testimonia lo strapotere della squadra biancoceleste. Vietato esaltarsi, come ammesso senza troppi giri di parole da Simone Inzaghi in conferenza stampa: «Obiettivo? Restare lucidi». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

