Iva Zanicchi, battuta choc: “Scappo se vedo un cinese!” Venier si scusa (Di domenica 2 febbraio 2020) Domenica In, Iva Zanicchi fa una battuta choc sui cinesi: “Se vedo un cinese scappo via” La prima ospite di Mara Venier a Domenica In questo pomeriggio è stata Iva Zanicchi, la cantante che ha da poco festeggiato 80 anni, non si è risparmiata e con la sua solita schiettezza ha raccontato aneddoti e retroscena sulla sua vita privata e professionale. Tuttavia però è inciampata in una bruttissima gaffe che ha fatto adirare non poco gli utenti social. Nello specifico la cantante, parlando del coronavirus diffuso in Cina, ha detto: “Oggi sull’autobus c’era una cinese il controllore l’ha fatta scendere e la teneva ferma li. Poverina. Io se vedo un cinese sorrido e scappo via” La frase di Iva Zanicchi, quindi, che in realtà era più una battuta che una affermazione ha creato non pochi problemi alla conduttrice che ha dovuto scusarsi in diretta. Mara ... lanostratv

GiovanniToti : Non facciamoci contagiare da uno dei virus più pericolosi che esista... quello dell'ignoranza! A Iva Zanicchi, in a… - SanremoRai : #Sanremo70 - LA MOSTRA ?? Abiti che hanno fatto la storia del Festival, appartenuti a grandi artiste come Gigliola C… - angelosteri : RT @amaricord: 'Quando vedo un cinese me la do a gambe' dice Iva Zanicchi su Rai1 parlando del coronavirus mentre Mara la ascolta divertita… -