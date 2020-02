Donna investita in Via Cocchia: trasportata al Rummo in codice rosso (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Brutta disavventura poco fa per una Donna di 65 anni che è stata investita in Via Cocchia, una delle arterie più trafficate del Rione Libertà. Tutta da ricostruire la dinamica e ancora da accertare le responsabilità e, per questo, sono al lavoro gli agenti della Polizia Municipale. Sul posto i mezzi di soccorso dell’unità Rianimativa della Croce Rossa che hanno trasportato la Donna al Rummo, in codice rosso per la dinamica del fatto, per forti dolori alla spalla e per una sospetta frattura al bacino. Non si registra alcun trauma cranico. Non è in pericolo di vita. L'articolo Donna investita in Via Cocchia: trasportata al Rummo in codice rosso proviene da Anteprima24.it. anteprima24

