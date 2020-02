Dimissioni Mastella, Sguera (Pc): “Crisi incomprensibile ma è possibile rimediare” (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAnche dal Consiglio Comunale arrivano le prime prese di posizione rispetto alle Dimissioni rassegnate questa mattina da Clemente Mastella. A parlare è il capogruppo di Patto Civico Vincenzo Sguera. E se da un lato Sguera critica la scelta del sindaco, “è mancata una verifica della maggioranza in Consiglio”, dall’altro sembra auspicare un ripensamento: “E’ ancora possibile far prevalere la concretezza degli obiettivi amministrativi sulle incompatibilità personali”. Di seguito, la nota si Sguera: “Il Sindaco Mastella, dando seguito a quanto preannunciato, si è dimesso dalla carica. Lo ha fatto senza passare per il Consiglio Comunale, e questa è una grave anomalia per almeno due buone ragioni. La prima: non si é avuto modo di verificare, nella sede istituzionale appropriata, se la coalizione risultata vincente nelle ... anteprima24

SkyTG24 : Clemente Mastella si è dimesso da sindaco di Benevento - gaiaitaliacom : Le dimissioni di Clemente Mastella “per fare pulizia” (allora si giubili) - sassuolnewsgaia : Le dimissioni di Clemente Mastella “per fare pulizia” (allora si giubili) -