Diana Del Bufalo a Blogo: "Con Enjoy vi faremo ridere, ma faremo anche solidarietà" (Di domenica 2 febbraio 2020) ridere fa bene. Due squadre di comici sono pronte a darsi battaglia nella prima serata di Italia 1, da domenica 2 febbraio. Lo scopo di Enjoy, il nuovo programma condotto da Diana Del Bufalo? Finanziare dei progetti di solidarietà ideati e promossi da MediaFriends, la Onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa. "Il sottotitolo della trasmissione è "ridere fa bene, ma fa anche del bene". Andremo a finanziare due progetti, uno a Milano e uno a Napoli, Insieme per la musica e A regola d'arte. Sono progetti per dei ragazzi molto giovani che vogliono realizzare un sogno. Noi li aiuteremo”, racconta a Tvblog.Diana, Enjoy è un programma nuovo. Ce lo racconti?Diana Del Bufalo a Blogo: "Con Enjoy vi faremo ridere, ma faremo anche solidarietà" pubblicato su TVBlog.it 02 febbraio 2020 11:35. blogo

