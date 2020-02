Chamonix, manca il freddo sulle Alpi francesi, ma non la neve! (Di domenica 2 febbraio 2020) CLIMA E METEO: l'inverno estremamente mite, che ha colpito l'Europa in questa stramba stagione fredda, è visibile anche dai dati meteorologici ricavati da alcune stazioni Alpine. Chamonix è una delle più famose stazioni sciistiche delle Alpi francesi. Situata nella Savoia, ad una altezza di 1042 metri, presenta normalmente un clima molto freddo ed umido durante l'inverno. La media delle temperature minime del mese di gennaio è di -7,1°C, ma la temperatura può scendere ulteriormente fino ad un record storico di -31°C. Quest'anno, nel periodo che va dal 1 ottobre fino al 31 gennaio, la temperatura minima non è mai scesa sotto il valore di -8,3°C, ed è la prima volta dal 1944 a non essere mai scesa al di sotto dei -10°C. Il record precedente risaliva all'Inverno 1995/96 quando si scese sotto tale soglia solo quattro volte. Nonostante tutto questo tepore, ... meteogiornale

