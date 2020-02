Australian Open, Djokovic è il vincitore: battuto Thiem in 5 set (Di domenica 2 febbraio 2020) Novak Djokovic conquista la vittoria nella finale degli Australian Open battendo l’austriaco Dominic Thiem dopo 5 set e 4 ore di gioco Novak Djokovic è tornato. Il serbo ha vinto l’Australian Open battendo in finale l’austriaco Dominic Thiem dopo quattro ore di gioco e cinque set. I parziali sono stati 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4. … L'articolo Australian Open, Djokovic è il vincitore: battuto Thiem in 5 set proviene da www.inews24.it. inews24

WeAreTennisITA : KING OF AUSTRALIA! ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Il regime dei Fab 3 non abdica: Djokovic batte Thiem per 6-4 4-6 2-6 6-4 6-4 e… - Eurosport_IT : 'Dobbiamo stare uniti ora più che mai, ci sono cose più importanti dello sport' ???? Il bel messaggio di solidarietà… - Eurosport_IT : 'É stato un capolavoro questo match di Djokovic' ???? Il serbo vince così il suo 8° Australian Open ?????? ??… -