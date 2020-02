Violenza sessuale su minori e atti osceni: in manette un 33enne (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – I carabinieri hanno arrestato un uomo di 33 anni, residente ad Afragola, accusato di Violenza sessuale in danno di minori e atti osceni in luoghi abitualmente frequentati da minori. L’arresto è stato emesso al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e alle testimonianze delle vittime e di numerose altre persone, è stato possibile incastrare l’uomo, che spesso davanti alle scuole o nei parchi giochi compiva atti sessuali davanti minori. L'articolo Violenza sessuale su minori e atti osceni: in manette un 33enne proviene da Anteprima24.it. anteprima24

giannigosta : Afragola – Violenza sessuale e atti osceni nei confronti di minorenni. Arrestato 33enne di Afragola… - TeleradioNews : Afragola – Violenza sessuale e atti osceni nei confronti di minorenni. Arrestato 33enne di Afragola… - TeleradioNews : Afragola – Violenza sessuale e atti osceni nei confronti di minorenni. Arrestato 33enne di Afragola… -