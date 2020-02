Ventura: “Il Benevento? Mi preoccupa di più affrontare il Trapani…” (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Gian Piero Ventura è estremamente sereno. L’allenatore della Salernitana, nella conferenza di vigilia del derby di Benevento, ha analizzato il momento della squadra svelando prospettive e speranze in vista del Vigorito pur mantenendo assoluto riserbo sull’atteggiamento tattico. Di seguito le sue dichiarazioni: Prospettive – “Andremo a Benevento con lo spirito di una squadra che vuole fare la partita. Siamo consapevoli che affronteremo la prima in classifica, che ci saranno delle difficoltà, ma per noi è una verifica estremamente importante sul piano della personalità. E’ cambiato qualcosa rispetto al girone di andata, siamo più convinti dei nostri mezzi. Tattica – “Preferirei sorvolare sull’atteggiamento tattico, i calciatori dell’andata sono quelli di oggi. Sono passati quattro mesi, ... anteprima24

