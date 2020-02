Sassuolo-Roma in TV e in live streaming (Di sabato 1 febbraio 2020) Sassuolo-Roma, in programma stasera al Mapei Stadium alle 20:45, è una partita di Serie A della ventiduesima giornata. La Roma ci arriva da quarta in classifica e dopo un’apprezzata prestazione del derby contro la Lazio, finito 1-1. Nella sessione invernale di calciomercato ha ingaggiato tre giovani calciatori: Carles Perez, Gonzalo Villar e Roger Ibanez. Il capitano Alessandro Florenzi è invece stato ceduto in prestito al Valencia. Il Sassuolo, in quindicesima posizione, ha un rassicurante margine di otto punti sulla zona retrocessione. Viene da due risultati utili ma è ancora ritenuta una squadra incompleta e con chiare vulnerabilità difensive. Come vedere Sassuolo-Roma in diretta TV e in streaming Sassuolo-Roma si giocherà stasera allo stadio MAPEI Città del Tricolore, a Reggio Emilia. È una delle partite di Serie A visibili in diretta ... ilveggente

OfficialASRoma : Il Match Program dedicato a #SassuoloRoma ???? - ganbutu_soushi : Italy - Lega Serie A 2019-2020 22^ Giornata Sassuolo vs. Roma - ganbutu_soushi : Italy - Lega Serie A 2019-2020 22^ Giornata Bologna vs. Brescia Cagliari vs. Parma Sassuolo vs. Roma -