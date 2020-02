Sanremo 2020, Paolo Jannacci ammette: “Cosa mi spaventa di più” (Di sabato 1 febbraio 2020) Paolo Jannacci in gara tra i Big al Festival di Sanremo: “Ecco qual è la cosa che mi spaventa di più” Ci sarà anche Paolo Jannacci sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2020, in gara tra i Big con il brano “Voglio parlarti adesso”, pubblicato qualche giorno fa sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, assieme ad una piccola intervista nella quale l’artista (figlio di Enzo Jannacci) ha confessato: La mia memoria è inesistente e la cosa che mi spaventa di più è non ricordarmi il testo della canzone. Il gobbo c’è… ma devi leggerlo e poi cantarlo: è un attimo che perdi la riga e sei già arrivato alla parola successiva. “Gran parte della preparazione per il festival è proprio esercitare la memoria” ha sottolineato a tal proposito. Festival di Sanremo 2020: Paolo Jannacci spiega com’è ... lanostratv

