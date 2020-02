Renzi non morde (Di sabato 1 febbraio 2020) Matteo Renzi abbaia contro il governo Conte ma non sembra davvero volerlo mordere. Tigre di carta, come dicono nel Partito democratico. La paura di tornare a votare, di finire stritolato dalle percentuali dei sondaggi che non decollano, è tale che l’ex rottamatore è costretto ad accettare la realtà e ad assicurare l’appoggio totale all’attuale esecutivo. Rieccolo allora nello studio 10 di Cinecittà, dove è stato girato un film celebre, come il Gladiatore, o come la serie tv “Roma”, e dove tutto è curato nel dettaglio. Dai gadget di Italia Viva alla colonna sonora di musica pop, utili più a dare un tono a una scissione fallita.E riecco lui, Matteo Renzi, il Matteo della Leopolda, del Big Bang, del referendum sulla riforma costituzionale Boschi, del “non farò mai una scissione”, aprire i ... huffingtonpost

