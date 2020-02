Napoli, Elseid Hysaj contro Carlo Ancelotti: “Prima c’erano tanti problemi, sia nello spogliatoio che fuori. Abbiamo perso tempo” (Di sabato 1 febbraio 2020) Il terzino del Napoli Elseid Hysaj ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando il momento attuale del Napoli. Gli azzurri sono reduci dai successi in Coppa Italia sulla Lazio e in campionato sulla Juventus. Il giocatore sembrerebbe aver fatto un curioso paragone tra il Napoli di Carlo Ancelotti e quello di Gennaro Gattuso, giunto all’ombra del Vesuvio quasi due mesi fa. “Ci sta dando tanto, prima che arrivasse lui c’erano tanti problemi, sia nello spogliatoio che fuori. Questo ci ha fatto perdere tempo, con il mister siamo più concentrati. C’è tanto di Gattuso nel Napoli di oggi, vuole il 110% e ci dobbiamo allenate tanto. Con la Samp ci servono i tre punti, dobbiamo dimostrare di essere il Napoli e dobbiamo vincere contro tutti”. Dichiarazioni sicuramente importanti e destinate a far discutere. A Napoli Carlo Ancelotti ha lasciato un ricordo ... calciomercato.napoli

