Mercato Juventus, Paratici sfida l’Inter per un talento della Premier (Di sabato 1 febbraio 2020) Mercato Juventus – Con la finestra di Mercato ormai conclusa la Juventus cerca di pianificare la prossima stagione. Paratici monitora diverse piste in vista dell’estate, con il dirigente bianconero che adesso guarda la Premier. Nel mirino un giovane talento, su quest’ultimo anche l’Inter che sembrerebbe intenzionata a fare lo sgarbo di Mercato alla “Vecchia Signora”. La sfida è lanciata. Mercato Juve: duello Juve-Inter per Chong Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal “Corriere dello Sport” la Juventus vorrebbe anticipare la concorrenza per assicurarsi le prestazioni di Tadith Chong, gioiellino del Manchester United allenato da Solskjaer. Sul giocatore c’è anche l’Inter: i nerazzurri hanno già avviato i contatti con l’entourage in merito a un ipotetico trasferimento da tanto tempo, ma Paratici non molla la presa e ... juvedipendenza

