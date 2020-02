LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2020 in DIRETTA: Innerhofer e Casse sfidano in resto del mondo nel giorno dell’addio allo sci di Peter Fill (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.16: All’appello manca anche il vincitore di Kitzbuehel, l’austriaco Mathias Mayer, alle prese con una brutta influenza 11.12: L’Italia si affida ai suoi due atleti più in forma, un Innerhofer che, di fatto, dovrà chiudere qui la stagione per via di un regolamento strambo e Casse che ieri in prova ha chiuso al decimo posto e che sembra in ottima condizione 11.08: Il norvegese Kilde è stato secondo alle spalle di Clarey nell’unica prova di Garmisch, terzo posto per un altro norvegese, Jansrud in grande crescita di condizione, poi Ferstl, Cochran-Siegle e Franz 11.05: Gara favorevole al norvegese Kilde nella corsa alla Coppa del Mondo che ha visto in settimana l’accelerazione di Kristoffersen, quarto nello slalom di Kitzbuehel e vincitore a Schladming 11.02: Beat Feuz, in assenza di Dominik Paris, è il grande ... oasport

