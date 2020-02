Le preoccupazioni degli agrigentini sul coronavirus (Di sabato 1 febbraio 2020) Crescono le preoccupazioni relative al contagio da coronavirus. Dopo la notizia dei casi registrati in Italia, le apprensioni aumentano ovunque, soprattutto nei luoghi visitati dalle persone colpite dal virus prima che venissero sottoposte ad accertamento sanitario. Aumenta l’apprensione anche nelle città dove sono presenti le comunità dei cinesi. Ad Agrigento, ad esempio, ci sono piccole comunità e sono anche numerosi i negozi appartenenti alla proprietà di gente di provenienza asiatica. Questo desta non poche preoccupazioni. È un filo sottile quello che separa la psicosi da coronavirus dalle giuste preoccupazioni. A prescindere da tutto, la paura ha il sopravvento al punto che sono veramente in pochi quelli che si recano dentro i negozi gestiti dai cittadini cinesi. Il famoso sito archeologico della valle dei templi in questi giorni è invaso da turisti di provenienza asiatica e altri ... ilgiornale

pairsonnalitesF : RT @pairsonnalitesF: IT | Desk — Pornhub: da oggi Tor protegge la privacy degli utenti: Pornhub: da oggi Tor protegge la privacy degli uten… - CriptovaluteITA : Lo Stato cercherà di rallentare o fermare la diffusione di questa tecnologia, citando le preoccupazioni di sicurezz… - dicicosapensi : Che bello leggere le preoccupazioni degli studenti e rivederti in ogni cosa che scrivono perché ci sei passato...??… -