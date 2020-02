Harry Potter Wizards Unite: Disponibile la funzionalità Sincroavventura (Di sabato 1 febbraio 2020) Mentre ci si reca al lavoro la mattina, si fa una passeggiata o una corsa serale, Sincroavventura si connetterà ad Apple Health o Google Fit per registrare le distanze percorse quando Harry Potter: Wizards Unite non è in esecuzione. Attiva la funzione nel menu Impostazioni e le distanze percorse verranno registrate in background e applicate ai Bauli Passaporta. Sincroavventura è del tutto opzionale e può essere attivata o disattivata in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del gioco. Oltre alla funzionalità Sincroavventura, ecco altri aggiornamenti per le Passaporte e le loro relative ricompense: Nuova grafica: all’apertura dei Bauli, una nuova grafica aiuterà a differenziare tra i diversi tipi di Passaporte: quelle di 2 km riveleranno uno stivale, quelle di 5 km una teiera e quelle di 10 km una palla.Luoghi delle ... gamerbrain

