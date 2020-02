Fast & Furious 9: "Han è vivo" è trend su Twitter e confonde i fan di Star Wars (Di sabato 1 febbraio 2020) L'hashtag che celebra il ritorno di Han Lue nel film Fast & Furious 9 ha confuso i fan di Star Wars che pensavano si trattasse di Han Solo. Dal trailer di Fast and Furious 9 i fan della saga con protagonista Vin Diesel hanno potuto dare un primo sguardo al personaggio di John Cena e soprattutto hanno scoperto il ritorno di Han Lue, precedentemente ritenuto morto, per mano di Deckard Shaw (Jason Statham). In seguito alla pubblicazione del trailer su Twitter, l'hashtag Han is alive è diventato di tendenza e ha mandato in confusione i fan di Star Wars poco avvezzi alla saga di Fast and Furious, credendo si riferisse ad Han Solo. Oltre allo stesso nome i due personaggi condividono anche un tragico destino che ha sconvolto ... movieplayer

