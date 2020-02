CorSport: per Younes si tenta la strada della Russia (Di sabato 1 febbraio 2020) In questa sessione di mercato c’è stato un grande Signor No. Si tratta di Amin Younes. Ha rifiutato tutte le opportunità offertegli dal Napoli. Ora, scrive il Corriere dello Sport, la prospettiva finale resta solo la Russia. “Si proverà a fare un tentativo da quelle parti, considerando che il mercato è aperto fino al 21 febbraio. Magari, chissà: è soltanto un’opzione teorica, mentre la realtà dice che la prima conseguenza del muro contro muro sarà la sua esclusione dalle liste dei 25 giocatori da impiegare in campionato e in Champions”. L'articolo CorSport: per Younes si tenta la strada della Russia ilNapolista. ilnapolista

