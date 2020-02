Coronavirus, 20 casi in Giappone, uno sospetto a Tunisi: la Cina annulla i dazi sulle forniture mediche dagli Usa e chiede aiuto (Di sabato 1 febbraio 2020) Il Coronavirus cinese sta tenendo il mondo in allerta, mentre in Cina continuano ad aumentare le vittime e i contagi. Nel solo Paese asiatico, focolaio dell’epidemia, si registrano la totalità delle vittime, 259, e 11.860 contagiati sul totale di 12.024 casi nel mondo. I casi aumentano anche in Giappone, dove hanno raggiunto quota 20, mentre a Tunisi se ne sospetta il primo. Continuano anche i rimpatri dei cittadini stranieri che si trovano ancora in Cina. Gli ultimi aggiornamenti dal mondo. 20 casi in Giappone Salgono a 20 in Giappone i casi accertati di Coronavirus, inclusi quelli dei tre che sono ritornati in patria, a bordo dei voli charter spediti dal governo a Wuhan, la città considerata il focolaio dell’epidemia. Secondo il ministero della salute nipponico, una delle persone giunta in Giappone venerdì non mostrava alcun sintomo dell’infezione. Il governo di ... meteoweb.eu

matteosalvinimi : Fatemi capire... I primi due casi di Coronavirus in Italia sarebbero sbarcati tranquilli a Malpensa il 23 gennaio e… - MinisteroSalute : Primi due casi confermati di nuovo #coronavirus in Italia. Si tratta di due turisti cinesi ricoverati all'Istituto… - matteosalvinimi : ?? CONFERMATI i primi due casi di #coronavirus in Italia (due turisti cinesi), CHIUSO il traffico aereo con la Cina,… -