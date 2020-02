Conferenza stampa Conte: «Ciclo di gare? Si affronta incrociando le dita» (Di sabato 1 febbraio 2020) Conferenza stampa Conte, ecco le parole dell’allenatore dell’Inter alla vigilia della partita in trasferta contro l’Udinese Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Udinese. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro: MERCATO – «Sono Contento sia terminato. Ho sempre detto cosa sarebbe successo, vendiamo un giocatore e ne prendiamo altro. Prestito per prestito, cessione per acquisto. Sono stato onesto dall’inizio e son stato buon profeta». ERIKSEN – «Giocava poco in Premier, ma dal punto di vista fisico l’ho trovato in una discreta condizione, sta entrando nell’idea di calcio che vogliamo proporre. Abbiamo parlato tanto per fargli capire cosa fare con la palla e senza». FORMAZIONE – «Giocherà Esposito o Sanchez, l’assenza di Lautaro è ... calcionews24

