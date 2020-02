Chiacchiere di Carnevale fritte o al forno, la ricetta facile (Di sabato 1 febbraio 2020) Le Chiacchiere di Carnevale hanno una storia antichissima. Derivano infatti dai dolcetti dell'Antica Roma a base di uova e farina chiamati frictilia: fritti nel grasso del maiale, preparati dalle donne per festeggiare i Saturnali (festività che corrisponde al nostro Carnevale), si sono evoluti nel tempo fino alla ricetta attuale. Si tratta di un impasto sottile - a base di farina, burro, zucchero, uova e da una componente alcolica come l'acquavite, il marsala, la sambuca, il vinsanto, il brandy, la grappa - poi tagliato a strisce, fritto nell'olio e infine cosparso di zucchero. Golosità vera, insomma (40 grammi, circa 4 Chiacchiere, forniscono 210 calorie), di cui si può attenuare l'impatto con la ben più moderata cottura al forno. Certo, si perde in croccantezza e - soprattutto - la particolarissima friabilità discontinua dovuta alle bolle ... gqitalia

