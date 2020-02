Calendario Sport Invernali oggi (1° febbraio): orari, programma, tv e streaming di tutte le gare (Di sabato 1 febbraio 2020) oggi sabato 1° febbraio ci aspetta una giornata davvero molto ricca di Sport Invernali. Sono in programma due discese libere per la Coppa del Mondo di sci alpino, gli uomini saranno protagonisti a Garmisch mentre le donne gareggeranno a Sochi: doppio appuntamento di lusso assolutamente da non perdere. Da non perdere la Coppa del Mondo di slittino a Oberhof e il bob a St. Moritz, ci sarà spazio anche per la combinata nordica e il salto con gli sci mentre sarà un weekend di riposo per biathlon e sci di fondo. Di seguito il Calendario degli Sport Invernali oggi sabato 1° febbraio, il programma dettagliato, gli orari di tutti gli eventi e il palinsesto completo per non perdersi davvero nulla guardando tutte le gare in diretta tv e streaming. Prevista la DIRETTA LIVE generale scritta su OA Sport oltre a quelle tematiche per sci alpino, biathlon, short track e pattinaggio ... oasport

