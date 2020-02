Calciomercato serie A gennaio 2020, tutti gli acquisti e le cessioni (Di sabato 1 febbraio 2020) Il Calciomercato è terminato, e l’Inter ha vinto il premio come la regina della sessione invernale. Il super colpo messo a segno da Marotta è stato quello di Christian Eriksen, centrocampista danese strappato al Tottenham di Mourinho. Sarebbe stato svincolato (e quindi a parametro zero) a fine stagione, ma la concorrenza sarebbe stata tanta e l’Inter ha voluto giocare d’anticipo. L’investimento di 20 milioni non solo è più che giustificato per il valore del giocatore, ma soprattutto è stato già compensato dall’ottimo lavoro in uscita: le cessioni di Politano e Gabigol hanno ripagato Eriksen con gli interessi (operazioni complessive che hanno portato nelle casse nerazzurre quasi 40 milioni), e adesso Conte si ritrova un campione nel cuore del suo centrocampo. Non solo, perché gli arrivi di Moses e Young hanno allungato ... gqitalia

