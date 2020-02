Assemblea di redazione ad alta tensione: "Rissa sfiorata al Tg2..." (Di sabato 1 febbraio 2020) La notizia non è sottovalutabile e arriva da Il fatto quotidano. Sembra che da qualche tempo si sia creata una scissione marcata nella redazione del Tg2, una rottura provocata dalla linea presa da Gennaro Sangiuliano, direttore del telegiornale di Rai 2 in carica dal 31 ottobre 2018.Favorevoli e contrari, approvazioni e perplessità: le due fazioni contrapposte e mixate avrebbero dato vita ad uno scontro che nell'ultima Assemblea di redazione di giovedì 30 gennaio - durata 8 ore - si sarebbe tramutata addirittura in un'inedita Rissa sfiorata a colpi di "E tu chi ca**o sei?", "Ora ti rompo il c**o", "Ti aspetto fuori".Assemblea di redazione ad alta tensione: "Rissa sfiorata al Tg2..." pubblicato su TVBlog.it 01 febbraio 2020 12:44. blogo

