Arcelor Mittal: "Disposti a un accordo sulla modalità di restituzione" (Di sabato 1 febbraio 2020) “Arcelor Mittal, andando ben oltre i propri obblighi contrattuali, sarebbe disposta a concordare, in buona fede e anche sotto la supervisione” del Tribunale “le modalità per garantire la più agevole restituzione dei Rami d’Azienda e venire incontro alle esigenze di Ilva (mentre quest’ultima si è limitata a opporre il proprio pervicace rifiuto a riprendere la gestione)”. Lo si legge nella memoria con cui il gruppo replica a quella dei commissari nell’ambito della causa civile.Sempre nella replica si sottolinea che i commissari dell’ex Ilva, “non escogitano nulla di meglio che aggrapparsi alla solita, sgonfia ciambella della ‘inutilità’ dello scudo penale quale ‘doppione’” di quanto prevede il codice penale. “Sostenere che” lo scudo “non servisse a nulla ... huffingtonpost

