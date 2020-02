Amatruda: “Sul centro della procreazione solo ritardi e annunci” (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Sul centro per la procreazione medicalemente assistita solo ritardi ed annunci”. Lo dice Gaetano Amatruda, che ha avviato la petizione ‘Per far nascere i sogni, a Salerno si rilanci il centro per la procreazione medicalmente assistita’, con l’associazione ‘Andare Avanti’. “Sul Ruggi parlano i fatti ed i fatti si possono mettere uno dietro l’altro senza smentite. Un fatto – ricorda – e’ la mancanza di prestazioni al centro della procreazione medicalemente assistita, un fatto è il ritardo di questi anni, un fatto è il ridimensionamento del reparto per fare spazio alla struttura di Enrico Coscioni, un fatto è il danno alle giovani coppie di Salerno”. “Un fatto – aggiunge Amatruda – è stato lo sdoppiamento del reparto di cardiochirurgia, un fatto e’ la nomina a primario del consigliere di De Luca. Un fatto e’ il ... anteprima24

