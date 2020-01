Trading automatico, la nuova frontiera nel trading online (Di venerdì 31 gennaio 2020) trading automatico, la nuova frontiera nel trading online Nello scorso decennio il trading online è esploso in italia e nel mondo. E negli ultimi anni vi è stata un’accelerata. Segui Termometro Politico su Google News Basti pensare che i broker online autorizzati dalla Consob in Italia solo nel 2019 sono cresciuti dell’83% rispetto al 2018. Da 132 sono diventati 242 in solo 12 mesi. Sappiamo che a trascinare questi aumenti è il mercato delle valute, il Forex, ma non è di facile stima il numero dei trader italiani. Se sono 2,2 milioni, l’11% del totale, i correntisti online che hanno un conto titoli e lo gestiscono in autonomia, si stima che i trader attivi con un movimento a settimana siano circa 200 mila, mentre quelli che comprano e vendono tutti i giorni o quasi sarebbero all’incirca 15.000. Ad assistere questa espansione c’è anche un ... termometropolitico

SNTfx : New post in - SNTfx : Domani ultimo del mese... faremo il punto della situazione... tra We-Spread Automatico + PRO trading room - buona s… - SNTfx : New post in -