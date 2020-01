Tiziano Ferro devolve il compenso per Sanremo 2020 in beneficenza – VIDEO (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tiziano Ferro ha deciso di dare in beneficenza il compenso per la 70esima edizione del Festival di Sanremo in beneficenza Tiziano Ferro torna a far parlare di sé, il noto ed amatissimo cantante a breve parteciperà nei panni di ospite a tutte le cinque serate della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante ha … L'articolo Tiziano Ferro devolve il compenso per Sanremo 2020 in beneficenza – VIDEO NewNotizie.it. newnotizie

rtl1025 : .@TizianoFerro ha scelto di devolvere in beneficenza il compenso frutto della sua partecipazione alla 70esima edizi… - SkyTG24 : Tiziano Ferro devolve il cachet di Sanremo 2020 in beneficenza - repubblica : Festival di Sanremo, Tiziano Ferro devolverà in beneficenza il suo compenso [aggiornamento delle 14:33] -