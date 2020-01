Serena Enardu vuole sposarsi: non immaginerete mai con chi (Di venerdì 31 gennaio 2020) Serena Enardu, secondo una recente intervista, sarebbe pronta per il matrimonio: il nome del pretendente vi lascerà senza parole Serena Enardu, Fonte: Instagram (screenshot) L’ex concorrente di ‘Temptation Island Vip‘, Serena Enardu, ha dichiarato di essere pronta per compiere il grande passo: non immaginerete mai il nome del pretendente. Durante una recente intervista, la nota 43enne ha dichiarato che non sopporta vedere il suo ex Pago, che attualmente si trova all’interno della casa del Grande Fratello Vip, e che sarebbe pronta a sposarlo. La coppia, come i tantissimi fan sicuramente ricorderanno, hanno messo fine alla loro storia d’amore dopo la fine del docu-reality a causa delle diverse incomprensioni e dell’avvicinamento di Serena al tentatore Alessandro. L’ex tronista di ‘Uomini e donne‘, però, ... chenews

GrandeFratello : Questa sera Serena Enardu rientrerà nella Casa di #GFVIP ?? Come reagirà Pago vedendola entrare... questa volta per… - TrashAmmme : Alfonso: 'Questa sera entra Serena Enardu come concorrente, già il web è impazzito e poi al GF piace tanto' Il web… - GretaSmara : Serena Enardu sa come cavalcare l'onda. Se Pago dopo temptation fosse rimasto nel buio a quest'ora lei si sarebbe p… -