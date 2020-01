Serena Enardu e Pago si sposano? La confessione inaspettata a un passo dal GF VIP (Di venerdì 31 gennaio 2020) Questa sera andrà in onda una nuova puntata del GF VIP e tra gli avvenimenti più attesi c’è, sicuramente, l’incontro tra Pago e Serena Enardu. I due ragazzi stanno tenendo con il fiato sospeso molti telespettatori, i quali non vedono l’ora di capire cosa decideranno di fare della loro relazione. In queste ore, a chiarire cosa prova realmente per il suo ex fidanzato è stata la Enardu. La donna si è lasciata molto andare nel corso di un’intervista con il settimanale di Uomini e Donne ed ha svelato cosa sarebbe disposta a fare pur di tornare con il cantante. Serena Enardu vuole sposare Pago Serena Enardu si è lasciata andare ad una lunga intervista con Uomini e Donne Magazine ed ha parlato soprattutto della sua storia con Pago. La ragazza ha spiegato di essersi pentita di averlo lasciato ed ha palesato la volontà di fare pace con lui. Allo scopo di rendere ... kontrokultura

