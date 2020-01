Sanremo 2020, testi canzoni: «Baciami adesso» di Enrico Nigiotti (Di venerdì 31 gennaio 2020) Enrico Nigiotti Enrico Nigiotti torna dopo un anno al Festival di Sanremo con una struggente canzone d’amore, Baciami adesso, che racconta il tentativo di salvare una storia in difficoltà. Nel brano il cantautore canta di un legame importante ma ormai in crisi, fatto di liti e momentanea lontananza, che lui vorrebbe proteggere, al quale vuole dare ancora un’occasione. E il modo migliore per salvare quell’amore per Nigiotti è il bacio, ovvero il contatto, per riavvicinarsi e non perdersi nell’inverno perenne e nel buio che sta per fare capolino. Il brano è incluso nel nuovo album “Nigio”. canzoni Sanremo 2020: il testo di «Baciami adesso» di E. Nigiotti Ed. BMG Rights Management (Italy)/ Sony/ATV Music Publishing (Italy)/Impatto Milano – Bologna Sembra sempre inverno Oggi è un mese che non so… non riconosco Ci ringhiamo da lontano come i cani, E ... davidemaggio

GiovanniFerrar : Felice di rivedere @MarroneEmma sul palco dell’Ariston! - SkyTG24 : Tiziano Ferro devolve il cachet di Sanremo 2020 in beneficenza - Radio105 : Emma sarà anche a Sanremo 2020! @MarroneEmma ? #Emma #EmmaMarrone #Sanremo2020 #30gennaio #Radio105 -