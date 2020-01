Ron Howard dirigerà The Fixer | il thriller su Fidel Castro (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il regista Premio Oscar Ron Howard sarà il regista del thriller ad alta tensione The Fixer incentrato sulla storia vera del complotto ai danni di Fidel Castro avvenuto durante la Guerra Fredda. The Fixer conferma il sodalizio tra Netflix e il regista Ron Howard dopo aver diretto il film Hillbilly Elegy interpretato da Amy Adams. Il … L'articolo Ron Howard dirigerà The Fixer il thriller su Fidel Castro proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

