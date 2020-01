LIVE Sport, DIRETTA 30 gennaio: blitz doping in Spagna. Aston Martin in Formula 1. Rivoluzionato il programma a Rosa Khutor (Di venerdì 31 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 doping – Maxi blitz in Spagna. Smantellata una rete di spaccio di EPO, operava da dieci anni in tutta Europa. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 11.30 F1 – Il GP della Cina è a rischio a causa del coronavirus, FIA preoccupata per la salute dei piloti. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 10.47 Formula 1 – L’Aston Martin entra nella Formula 1. Prenderà il posto della Racing Point. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 10.30 BASKET – Annunciate le riserve dell’All Star Game 2020 – CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 10.10 SALTO CON GLI SCI – Ryouyu Kobayashi è in testa dopo i salti di qualificazione a Sapporo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 10.00 GOLF – Wyndham Clark al comando del Waste Management Phoneix Open al termine del primo round. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 9.30 ... oasport

SkySport : ? #UltimOra #Mercato ?? #Fiorentina, accordo col #Verona per #Amrabat ?? Affare da 20 milioni + bonus, arriva a giug… - SkySport : #Eriksen all’Inter, visite mediche a Milano: la giornata di oggi LIVE - SkySport : ? #UltimOra #Mercato ?? #Fiorentina, #Boateng vicino al #Besiktas ?? Cessione in prestito con diritto di riscatto… -