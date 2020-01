L’Equipe: Cavani resta a Parigi, il Psg non ha voluto rischiare di giocare in Champions contro l’ex (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sulla prima pagina dell’Equipe Edison Cavani che resterà al Psg fino alla scadenza del suo contratto quest’estate. Non sono andati in porto i piani dell’Atletico Madrid e soprattutto del suo allenatore, Simeone, che aveva visto in Edison l’uomo giusto per il suo attacco. Il Psg non ha accettato le due offerte degli spagnoli di 10 e 15 milioni. I dirigenti dell’Atletico speravano di fare cassa con le cessione di Lemar che si è invece bloccata, cosa che ha fatto desistere la società dal fare una terza offerta, a cui era pronto, di 18 milioni. Il Psg non ha mai voluto svendere il suo attaccante, sebbene il rapporto con Tuchel non sia al momento dei migliori, insistendo per una cifra intorno ai 20 milioni per il suo cartellino. Gli spagnoli invece non hanno ritenuto di spendere queste cifre per un calciatore in scadenza di contratto e che guadagna oltre 1 ... ilnapolista

