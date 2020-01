L’atto d’accusa dell’Onu: “In Italia l’industria alimentare sfrutta i braccianti. Orari lunghi, paghe basse e migranti lasciati in un limbo” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Orari “eccessivamente lunghi” e “salari troppo bassi per coprire i bisogni elementari”. Ma anche migranti senza documenti “lasciati in un limbo, senza poter accedere a lavori regolari”. Così, secondo l’Onu, il sistema alimentare dell’Italia sfrutta la manodopera che per metà è costituita appunto da migranti per lo più irregolari, la categoria più debole. L’atto d’accusa è contenuto in un comunicato dell’inviata esperta di diritti umani delle Nazioni Unite, Hilal Elver. “Malgrado un Pil stimato di 2,84 mila miliardi di dollari, imprese innovative rinomate nel mondo, un vasto settore agricolo e un’industria manifatturiera moderna, i lavoratori e piccoli agricoltori portano un pesante fardello e sono sfruttati dalla sofisticata industria alimentare Italiana”, scrive nella nota la relatrice speciale per il diritto all’alimentazione, al ... ilfattoquotidiano

romi_andrio : RT @fattoquotidiano: L’atto d’accusa dell’Onu: “In Italia l’industria alimentare sfrutta i braccianti. Orari lunghi, paghe basse e migranti… - fattoquotidiano : L’atto d’accusa dell’Onu: “In Italia l’industria alimentare sfrutta i braccianti. Orari lunghi, paghe basse e migra… - TutteLeNotizie : L’atto d’accusa dell’Onu: “In Italia l’industria alimentare sfrutta i braccianti. Orari… -