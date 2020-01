La fascia in silicone che diventa una lampada frontale (Di venerdì 31 gennaio 2020) Bilby è una fascia per la testa che integra Led con luminosità fino a 400 lumen, perfetta per le escursioni dopo il tramonto. Dotata di un’autonomia di 5 ore e porta Usb per la ricarica (servono 4 ore), offre cinque diverse tipologie per illuminare l’ambiente (Spot, Mid, Grandangolo, Lettura e la luce notturna rossa), più una sesta, Boost, che potenzia la luminosità per dieci minuti, a prescindere dallo quantità di batteria disponibile. Impermeabile e con dimensioni che vanno da 470 a 640 millimetri, pesa 90 grammi ed è realizzata in silicone, materiale che garantisce elasticità, resistenza e facilità di pulizia, oltre a rimanere inodore, se bagnato, e non provocare dolori o fastidi ai capelli. Ideata dalla australiana Knog, che conta in catalogo altri modelli di lampade frontali, Bilby si può prenotare qui al costo di 43 euro. La fascia in silicone che diventa una lampada ... wired

