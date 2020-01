Isola dei Famosi, un’ex naufraga sbotta: “C’è una regia dietro, volevano farmi passare per stro**a” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Durante la sua ospitata nella trasmissione Stracult, un’iconica naufraga de L’Isola dei Famosi ha attaccato la produzione del reality. Domiziana Giordano ha dichiarato che gli autori del programma volevano farla passare come la str**za antipatica del gruppo. “Avrei dovuto portare un pezzo di arte contemporanea, me l’hanno tolto. Poi la cosa si è fatta seria, con la loro regia volevano farmi passare per la str*nza antipatica perché avevo studiato più degli altri. Era il momento in cui si cercava di istruire l’Italia ad una non cultura, a diventare ignorante. Ci siamo riusciti. Me ne andai questi reality non sono reality c’e’ sempre una regia dietro, che taglia. volevano farmi passare per quella antipatica”. B!tches, grazie a Domiziana abbiamo avuto l’epico scontro tra Simona Ventura e la madre della Giordano. Come dimenticare la Tigre di Chivasso che sbotta: ... bitchyf

