Isola dei Famosi, fuori i nomi dei primi concorrenti del reality (Di venerdì 31 gennaio 2020) Questo articolo Isola dei Famosi, fuori i nomi dei primi concorrenti del reality è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. In attesa dell’inizio di una nuova edizione del reality show Isola dei Famosi, iniziano a trapelare le notizie sui primi nomi dei partecipati al programma. Iniziano a intensificarsi le notizie che riguardano la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, il reality show che appassiona da molti anni il pubblico italiano. Pare proprio sia ufficiale la notizia … youmovies

trash_italiano : Io però sto già pensando all'Isola dei Famosi con Ilary Blasi 'Mercedesz Henger sta affogando? Daje su, allora è s… - trash_italiano : NON VEDO L'ORA: Ilary Blasi sostituirà Alessia Marcuzzi nella conduzione dell'Isola dei Famosi? - chiossimanuela2 : RT @RogerHalsted: L'#Australia metterà in quarantena in un'isola gli evacuati da #Wuhan. L'#Italia che contromisure prenderà all'arrivo dei… -