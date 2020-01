«Il diritto di opporsi» al cinema. Uscita, trama, cast, recensione (Di venerdì 31 gennaio 2020) Con Il diritto di opporsi, traendo ispirazione dalle pagine del potente Just Mercy di Bryan Stevenson, il regista Destin Daniel Cretton firma un legal movie con l’anima, antirazzista e straripante di empatia. Il film vede protagonisti Michael B. Jordan e Jamie Foxx. Il primo veste i panni di Bryan, giovane avvocato fresco di laurea ad Harvard che sceglie di andare in Alabama per difendere le persone condannate a morte ingiustamente o che non possono permettersi assistenza legale. Il secondo è il presunto colpevole da difendere, Walter McMillian, condannato a morte nell’87 per l’omicidio di una ragazza bianca. Le prove contro di lui sono tutto fuorché schiaccianti o ben documentate. Ma come dimostrarlo, in un’epoca e in un Paese in cui il colore della pelle è discriminante persino a livello legale? Così Michael B. Jordan: «Nel film sono la voce di persone che non possono parlare da ... gqitalia

WeCinema : Week end al cinema: tra #Judy con #RenéeZellweger e lo spettacolare #Underwater, #Dolittle e #IlDirittoDiOpporsi. I… - FaziEditore : «La vicinanza ai condannati e ai carcerati mi ha insegnato alcune verità essenziali e che rendono umili, compresa q… - CitiesforLife : L’avvocato di Harvard e il diritto di opporsi che ha salvato tanti neri #penadimorte -