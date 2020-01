Dolittle: Robert Downey Jr. ha ideato una delle scene più criticate (Di sabato 1 febbraio 2020) Robert Downey Jr., il protagonista del fil Dolittle, avrebbe ideato una delle sequenze più discusse e criticate del film. Dolittle ha un finale piuttosto criticato e ora è stato svelato che è stato Robert Downey Jr. a ideare le scene che coinvolgono un drago. Ovviamente non proseguite con la lettura se non volete riguardanti il lungometraggio distribuito da pochi giorni nelle sale italiane. Verso la fine del film il dottor Dolittle, interpretato dalla star di Avengers, deve fare una colonscopia a un drago, situazione che ha delle conseguenze davvero particolari. Il sito The Hollywood Reporter a svelato che il film ha dovuto affrontare molti ostacoli, tra cui il coinvolgimento di numerosi registi e produttori. La prima versione del montaggio ... movieplayer

