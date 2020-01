Diego Bianchi, per il conduttore un gravissimo lutto “non è stato facile” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Diego Bianchi costretto a lavorare in tv dopo la morte di suo padre e la scomparsa molto dolorosa per tutta la famiglia Diego Bianchi, conduttore di Propaganda live, un ricordare suo padre scomparso recentemente. Lo scorso 25 gennaio suo padre Ettore Bianchi ha perso la vita proprio quando stava finendo la puntata speciale di Propaganda live dedicata alle elezioni in Calabria ed Emilia Romagna. Per lui sono stati giorni molto particolari e impegnativi da un punto di vista professionale. Ma questo grave lutto da un punto di vista personale è stato molto difficile da superare, dovendo però tenere anche la la concentrazione di andare in onda. Non è stato facile e infatti, ha raccontato che è stata una delle prove più difficili da superare. Alla fine della puntata ha voluto fare un ringraziamento a quanti sono stati vicini e ha fatto una piccola parentesi proprio per rendere partecipi gli ... kontrokultura

