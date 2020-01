Coronavirus, l’appello di Conte: “Non diffondere il panico, non serve cambiare stile di vita” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si appella a tutti gli italiani chiedendo responsabilità e di evitare di diffondere il panico sul Coronavirus dopo i due casi accertati in Italia. Conte assicura che non è necessario cambiare stile di vita e chiede di non "cadere nel panico o seguire un allarme". fanpage

